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Квартиры в Гливинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Новый объект.Продается 4-х комнатная квартира в д.Новоселки (Гливинский с/с). Квартира наход…
$9,000
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Параметры недвижимости в Гливинском сельском Совете, Беларусь

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