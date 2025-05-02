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Жильё в Гливинском сельском Совете, Беларусь

дома
9
10 объектов найдено
Дом в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дача с мансардным утепленным этажом в дачном кооперативе «Дубовый Лог». Дом и учас…
$6,800
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Квартира 4 комнаты в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Новый объект.Продается 4-х комнатная квартира в д.Новоселки (Гливинский с/с). Квартира наход…
$9,000
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Дом в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! На границе с сосновым лесом продается большой участок с НЗКС (незаве…
$19,900
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Дом в Забашевичи, Беларусь
Дом
Забашевичи, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с участком 25 соток ❤️ Надёжный дом с большим участком в агрогородке Забашевичи!  Адрес:…
$20,500
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Дом в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Дом с выходом к реке ❤️ Этот новый дом в деревне Осово - не просто место для жизни. Это инве…
$46,950
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Дом в Черневичи, Беларусь
Дом
Черневичи, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается жилой дом в Борисовском районе, деревня Черневичи!  ❤️Добро пожаловать в уютный и …
$6,500
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Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 70 м²
Дом с участком в живописном месте - идеальный вариант для тех, кто ценит покой и близость к …
$13,500
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Дом в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Купить современный дом в деревне Сивица! ❤️ Блочный дом в Борисовском районе в живописном ме…
$22,500
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Дом в Гора, Беларусь
Дом
Гора, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается шикарный коттедж для круглогодичного проживания, коттедж  готов к проживанию!!! Ра…
$90,000
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Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается шикарный, современный загородный дом с новой, современной баней. Полностью готовый…
$120,000
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Параметры недвижимости в Гливинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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