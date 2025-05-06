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Коттеджи с гаражом в Горанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Параметры недвижимости в Горанском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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