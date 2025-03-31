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Дома с садом в Городищенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Городищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный дом для семьи. Кирпичный современный дом 2016 года постройки. Общая площадь дома - 1…
$65,000
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Параметры недвижимости в Городищенский сельский Совет, Беларусь

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