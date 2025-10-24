Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Городея
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Городее, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Городея, Беларусь
Дом
Городея, Беларусь
Площадь 90 м²
Дом 90 кв.м. состоит из двух комнат, коридора, кухни и большой прихожей. Полностью заменена …
$28,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти