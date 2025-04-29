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Жильё в Голынковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Голынковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Голынковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
В живописном месте в д. Пруд (Зельвенский р-н) продается деревянный дом. На ровном, ухоженно…
$3,800
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Параметры недвижимости в Голынковском сельском Совете, Беларусь

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