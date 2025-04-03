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Жильё в Головчинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Головчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Головчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается добротный дом в экологически чистой зоне. Направление Минской трассы в 28 км от Мо…
$6,900
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Параметры недвижимости в Головчинский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов