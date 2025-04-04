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Жильё в Глыбовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Глыбовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Глыбовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Предлагаем к продаже садовый домик (дачу), расположенный в СТ «Геофизик» Глыбовского с/с Реч…
$5,500
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Дом в Глыбовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Глыбовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул. Набережная в д. Милоград Ре…
$25,000
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Параметры недвижимости в Глыбовский сельский Совет, Беларусь

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