  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Фаниполь
  4. Долгосрочная аренда
  5. Склад

Долгосрочная аренда складов в Фаниполе, Беларусь

1 объект найдено
Склад 750 м² в Фаниполь, Беларусь
Склад 750 м²
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 750 м²
Этаж 1
Сдается новый склад в Фаниполе, ул. Заводская 41Б Общая площадь - 750 кв.м. Высота потолков…
Цена по запросу
