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Квартиры в Путчинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Пол дома (разделен) с участком 10 соток в д. Вертники. Участок огорожен забором (сетка рабиц…
$10,000
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Параметры недвижимости в Путчинском сельском Совете, Беларусь

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