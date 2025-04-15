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Дома с садом в Дитвянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Параметры недвижимости в Дитвянском сельском Совете, Беларусь

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