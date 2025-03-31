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Дома с гаражом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дачный домик (кирпичный) с мансардой и цокольным этажом (гараж + подвал). Участок 10 соток. …
$9,900
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Параметры недвижимости в Дитвянский сельский Совет, Беларусь

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