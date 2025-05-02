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Дома с бассейном в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа современного коттеджа в д. Шатилы! Отличная планировка дома: На первом этаже  больша…
$150,000
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Параметры недвижимости в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

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