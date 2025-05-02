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Дома с садом в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 475 м²
Прекрасное расположение дома, вблизи г. Дзержинска, в 30 км. От Минска.  Рядом с участком ра…
$156,500
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продаётся дача в СТ "Пограничник". 35 км от МКАД по Брестскому направлению. Все коммуникации…
$49,900
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом с двумя  участками  7 основной  и  14 соток в ЛПХ от МКАД 35 км. Дзержинский р…
$17,900
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается  дом в д.Ясютевичи, что в 7км от г.Дзержинск и в 37км от Минска по Брестскому напр…
$40,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Двухуровневый жилой дом в живописном месте, 32 км от МКАД по Брестскому направлению. До реки…
$75,000
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Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 68 м²
Просторная дача в благоустроенном СТ "Голубые Пруды" ❤️Продается дача в СТ "Голубые пруды" н…
$29,700
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Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 142 м²
В продаже шикарный коттедж на ровном участке с отдельно стоящей баней, садом и небольшим ого…
$144,000
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Дом в Невеличи, Беларусь
Дом
Невеличи, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается в дом в д. Невеличи. Дом блочный, обложен кирпичом и утеплен, общая толщина стен 6…
$190,000
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Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 115 м²
СРОЧНО!!! Спешите!!!Уютный, классный дом ждет Дружную Семью!!!Предлагаем к Вашему вниманию з…
$89,000
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Параметры недвижимости в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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