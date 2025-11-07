Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Деречинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Деречинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается жилой дом 1957г.п. В 2025 году проведена реконструкция и  в  доме проведены все со…
$18,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Деречинский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти