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Дома в Дворецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дворецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Дворецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся дом в деревне Хорошки Дятловскогорайона в 20 км от Дятлово. В доме центральное вод…
$4,200
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Параметры недвижимости в Дворецком сельском Совете, Беларусь

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