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Дома с гаражом в Дворищанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Малейковщизна, Беларусь
Дом
Малейковщизна, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом с участком 30 соток в д. Малейковщина. Дом деревянный, обложен кирпичом, под р…
$32,000
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Параметры недвижимости в Дворищанский сельский Совет, Беларусь

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