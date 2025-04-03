Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дворищанский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Дворищанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дворищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дворищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Предлагается к продаже дом, 12км от Лиды, 1,5км от Дворищ. До р. Жижма всего 1,5км. Рядом бо…
$5,950
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дворищанский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов