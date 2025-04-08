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Жильё в Дрибин, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Дрибин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дрибин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Чистая продажа.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства Юстиции №02…
$22,500
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