Склады в Дрогичине, Беларусь

1 объект найдено
Склад 1 240 м² в Дрогичин, Беларусь
Склад 1 240 м²
Дрогичин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 240 м²
Этаж 1/1
ПРОДАМ Склад/Производство, площадь 1240 кв.м.,Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Заводская, 16…
$75,000
