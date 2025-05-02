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Таунхаусы с гаражом в Драчковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
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Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

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