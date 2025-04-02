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Дома с садом в Дорский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
Площадь 70 м²
Участок ровный, ухожен,0,1941 га, посажен молодой плодоносящий сад, есть и декоративные наса…
$29,000
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Дом в Дорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается отличный ухоженный дом со всем необходимым, для ценителей атмосферного отдыха и пр…
$23,400
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Дом в Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
Площадь 71 м²
Дом для круглогодичного проживания или загородного отдыха. Удобное транспортное сообщение. Е…
$14,000
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