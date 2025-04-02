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Дома с гаражом в Дорский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
Площадь 71 м²
Дом для круглогодичного проживания или загородного отдыха. Удобное транспортное сообщение. Е…
$14,000
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Параметры недвижимости в Дорский сельский Совет, Беларусь

с садом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов