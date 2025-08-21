Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Добосненский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Добосненском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Левковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Левковичи, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухкомнатная квартира в д. Левковичи, Кировский район, Могилёвская область. …
$5,700
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Левковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Левковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухкомнатная квартира в д. Левковичи, Кировский район, Могилёвская область. Харак…
$5,700
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Добосненском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти