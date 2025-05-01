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Дома с садом в Домачевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Код объекта 28924: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентств…
$22,000
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Параметры недвижимости в Домачевском сельском Совете, Беларусь

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