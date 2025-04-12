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Дома с гаражом в Далёковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Участок, 25 соток, высокий, ровный Находится в частной собственности, и расположен в одном и…
$199,000
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Параметры недвижимости в Далёковский сельский Совет, Беларусь

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