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Коттеджи с садом в Добринёвском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Добринёво, Беларусь
Коттедж
Добринёво, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом у реки: простор, уют и природа рядом Дом введен в эксплуатацию и готов к  отделке. Уже в…
$111,000
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Параметры недвижимости в Добринёвском сельском Совете, Беларусь

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