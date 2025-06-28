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Жильё в Добровольском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Доброволя, Беларусь
Дом
Доброволя, Беларусь
Площадь 70 м²
Домик в агрогородоке Доброволя (Добровольский с/с, Свислочском р-н, Гродненской обл.). Распо…
$8,000
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Параметры недвижимости в Добровольском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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