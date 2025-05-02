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Дома с садом в Чижевичском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютный дом в деревне Погост-1 Солигорского района. Дом готов к проживанию. Год пос…
$10,500
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Уютный дом с большим участком рядом с Солигорском ❤️Этот компактный, тёплый и функциональный…
$29,900
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Дом в Чижевичи, Беларусь
Дом
Чижевичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Уютный дом с камином, теплицами, баней и просторной террасой ❤️Дом, где есть всё: сад, пруд,…
$115,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
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Параметры недвижимости в Чижевичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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