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Жильё в Чижевичском сельском Совете, Беларусь

дома
13
14 объектов найдено
Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютный дом в деревне Погост-1 Солигорского района. Дом готов к проживанию. Год пос…
$10,500
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Дом в Погост-2, Беларусь
Дом
Погост-2, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в Солигорском районе ❤️Идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственном до…
$9,900
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Теплый дом со всеми коммуникациями возле Солигорска ❤️Этот дом – отличный вариант для тех, к…
$84,800
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Уютный дом с большим участком рядом с Солигорском ❤️Этот компактный, тёплый и функциональный…
$29,900
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Квартира в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Трехкомнатная квартира с участком в д. Кулаки ❤️Добро пожаловать в уютную и просторную трехк…
$26,500
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Дом в Погост-2, Беларусь
Дом
Погост-2, Беларусь
Площадь 80 м²
Выгодное вложение: купить дом ❤️Представляем вашему вниманию просторный дом с участком, где …
$27,900
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Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  ❤️Мечта каждого человека, желающего спокойной жизни в …
$105,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается хороший деревянный дом в деревне Застаринье Солигорского района, в 18 км от Солиго…
$5,000
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Дом в Чижевичи, Беларусь
Дом
Чижевичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Уютный дом с камином, теплицами, баней и просторной террасой ❤️Дом, где есть всё: сад, пруд,…
$115,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся уютный дом в деревне Метявичи ❤️ Ищете идеальное место для жизни вдали от городско…
$41,900
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с участком в деревне Брянчицы по очень привлекательной цене! А…
$2,600
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом со всеми удобствами в посёлке Чижовка, не…
$70,000
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Дом в Погост-2, Беларусь
Дом
Погост-2, Беларусь
Площадь 32 м²
Участок 25 соток с домом из бруса - создайте свой загородный рай! ❤️ Продается уникальный уч…
$7,000
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Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  ❤️Мечта каждого человека, желающего спокойной жизни в …
$105,000
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Параметры недвижимости в Чижевичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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