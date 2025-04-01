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Квартиры с садом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Трехкомнатная квартира с участком в д. Кулаки ❤️Добро пожаловать в уютную и просторную трехк…
$26,500
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Параметры недвижимости в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
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