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Коттеджи с гаражом в Чистинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
Площадь 174 м²
В продаже коттедж в который вы влюбитесь с первого взгляда. Двухэтажный дом построен по инди…
$450,000
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Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

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