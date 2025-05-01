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Дома в Чирковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Важно! Возможно приобретение в кредит по партнерской программе с ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО…
$25,000
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Параметры недвижимости в Чирковичском сельском Совете, Беларусь

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