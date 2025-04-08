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Дома с гаражом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 283 м²
Продается уютный дом в живописном районе!Добро пожаловать в ваш будущий дом! Предлагаем к пр…
$150,000
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Параметры недвижимости в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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