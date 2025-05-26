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Коммерческая недвижимость в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 38 м² в Носилово, Беларусь
Коммерческое помещение 38 м²
Носилово, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Продаётся хороший добротный гараж в д.Носилово В гаражном кооперативе № 5.   Гараж кирпичны…
$6,000
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