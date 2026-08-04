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Коммерческая недвижимость в Тимковичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 537 м² в Тимковичи, Беларусь
Коммерческое помещение 537 м²
Тимковичи, Беларусь
Площадь 537 м²
Количество этажей 2
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$258,104
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