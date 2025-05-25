Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хмелевский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Хмелевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Лот 6171. В продаже дом в деревне в Хмелевском с/с, расстояние от кольца Бреста 28 км. Дом д…
$18,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хмелевском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти