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Дома с гаражом в Хмелевском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Лот 9809. Продажа дома в д. Соколово Звоните для более подробной информации Цена указывается…
$20,011
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Параметры недвижимости в Хмелевском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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