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Квартиры в Хидринском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Хидры, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Хидры, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, аг. Хидры, ул. Ленина, 1986 г.п., 2 / 2 панель, 162,0 / 156,9 / 51,2 /…
$49,500
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Параметры недвижимости в Хидринском сельском Совете, Беларусь

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