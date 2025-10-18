Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хатежинский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 480 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 480 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Этаж 1/1
Огромный склад 480 кв.м. на охраняемой территории вблизи Минска ❤️Просторный склад в аг. Хат…
$485,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти