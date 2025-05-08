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Квартиры в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Большой участок с лесом и озером 4 Га! Участок расположен в природа охранной зоне код 2.4 и …
$185,000
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Параметры недвижимости в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

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