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Дома с садом в Червенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Червенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Новая Лира", Могилёвское направление. Дом полностью обновлен в 2…
$17,500
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Параметры недвижимости в Червенский сельский Совет, Беларусь

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