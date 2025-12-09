Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Быхов
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Быхове, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
Адрес:  г. Быхов, ул. Гришина, д. 15 Количество комнат 2,в том числе раздельных 2 Метраж ква…
$22,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти