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Квартиры в Березино, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Березино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Дом после кап.ремонта, утеплён, квартира в аккуратном состоянии, полы – доска, кафель в сан/…
$26,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов