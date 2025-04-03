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Жильё в Березино, Беларусь

дома
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4 объекта найдено
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 120 м²
Продажа жилого дома в хорошем месте. ✔️Полностью готов к проживанию, выполнен хороший ремонт…
$80,000
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Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается дом в центре Березино. Дом разделен на две жилые части. В каждой части дома оборуд…
$90,000
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Квартира 2 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Березино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Дом после кап.ремонта, утеплён, квартира в аккуратном состоянии, полы – доска, кафель в сан/…
$26,000
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Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 54 м²
В доме 4 комнаты + кухня 5,3 кв. м. Участок 12 соток , ухожен, есть гараж, баня, сарай, тепл…
$25,900
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