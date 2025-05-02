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Дома с гаражом в Березинском районе, Беларусь

Поплавский сельский Совет
4
Богушевичский сельский Совет
3
2 объекта найдено
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается дом в центре Березино. Дом разделен на две жилые части. В каждой части дома оборуд…
$90,000
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Дом 2 комнаты в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Уникальное место для создания бизнес проекта или отдыха вашей семьи. Участок в частной со…
$155,000
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Параметры недвижимости в Березинском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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