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Жильё в Берестовицкий район, Беларусь

Конюховский сельский Совет
3
6 объектов найдено
Дом в Конюхи, Беларусь
Дом
Конюхи, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается домик в деревне Конюхи (центральная усадьба Конюховского сельсовета, Берестовицкий…
$8,000
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Дом в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапеневц…
$16,900
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Квартира 3 комнаты в Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Местоположение: Гродненская область, Берестовицкий р-н, г.п. Большая Берестовица, ул. Матрос…
$27,900
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Дом 3 комнаты в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапенев…
$16,900
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Дом 3 комнаты в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в д. Кулики (Берестовицкий район). Общая площадь дома – 73,1 кв.м., жи…
$54,500
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Квартира 3 комнаты в Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная 3-комнатная квартира в г.п. Большая Берестовица, на ул. Ленина, 30. Квартир…
$21,800
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