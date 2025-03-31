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Дома с садом в Белыничский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Белыничи, Беларусь
Дом
Белыничи, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с участком 23 сотки по адресу: г. Белыничи, переулок Кирова, д.5. Дом де…
$14,300
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