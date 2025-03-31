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Дома в Белыничский район, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Головчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Головчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается добротный дом в экологически чистой зоне. Направление Минской трассы в 28 км от Мо…
$6,900
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Дом 2 комнаты в Белыничи, Беларусь
Дом 2 комнаты
Белыничи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается жилой дом с участком 23 сотки по адресу: г. Белыничи, переулок Кирова, д.5. Дом де…
Цена по запросу
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Дом в Белыничи, Беларусь
Дом
Белыничи, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с участком 23 сотки по адресу: г. Белыничи, переулок Кирова, д.5. Дом де…
$14,300
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Параметры недвижимости в Белыничский район, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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