Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Буда-Кошелёвский район
  4. Жилая

Жильё в Буда-Кошелёвский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Узовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продается  уютный дом в живописном месте, полностью готовый к круглогодичному проживанию. Ка…
$36,500
Оставить заявку
Дом в Чеботовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чеботовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продаётся одноэтажный бревенчатый жилой дом, расположенный в посёлке  Красный Курган Буда-Ко…
$8,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Буда-Кошелёвский район, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов